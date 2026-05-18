kormányülésmagyar pétersajtótájékoztató
A következő élő közvetítés része Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi döntést, leállítják a kék villogózást és a honvédelmi repülők használatát - sajtótájékoztató a második kormányülésről

Ha lesz is közvetlen elnökválasztás, előtte társadalmi egyeztetés és népszavazás is lesz

admin Kerner Zsolt
2026. 05. 18. 18:13

A 24.hu arról kérdez, hogy ki lehet-e bővíteni a köztársasági elnöki jogköröket és el lehet-e mozdulni a prezidenciális rendszer felé, illetve, hogy a SAFE nevű védelmi alap pénzeit mikor hagyhatják jóvá.

Magyar szerint ha bővítik az elnök jogköreit, akkor lesz előtte társadalmi konzultáció, érezte erre az igényt, akár a közvetlen elnökválasztásra is. Szerinte lesz egy nagy alkotmányozási folyamat is, függetlenül a mostani állami vezetők leváltásától. Olyan alkotmányt szeretne, amelyet elfogadnak a magyar emberek, és nem tableten kell írni pár hónap alatt. Ráadásul szerinte népszavazást is kell tartani róla.

Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke a második kormányülés után tartott sajtótájékoztatón Budapesten, 2026. május 18-án.
Mohos Márton / 24.hu

A SAFE-csomagról azt mondta Magyar, hogy áttekintik a vállalásokat, mi az, ami tényleg szükséges, és milyen megállapodások köttettek például a 4iG nevű céggel. Teljesen felül fogják vizsgálni majd, mert Magyar szerint nem a védelmi kapacitások növelése volt a cél, hanem a pénz kilapátolása.

Vissza a közvetítéshez
Mérföldkövek
17:22
Ezek voltak a témák a kormányülésen

Friss

Népszerű

Összes
Fordulat az üzemanyagoknál: keddtől megugranak az árak
Mégsem kap türelmi időt Magyar Péter kormánya: ítéletet mondanak Magyarországról a hitelminősítők
Elvehetik Lázár Jánostól a Mezőhegyesi Ménesbirtokot is, megszólalt az agrárminiszter
Molnár Áron: Birtokunkban van egy bizonyíték az eddigi legsúlyosabb tiltott kampányfinanszírozásról
Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke
Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi döntést, leállítják a kék villogózást és a honvédelmi repülők használatát - sajtótájékoztató a második kormányülésről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik