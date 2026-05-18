Ha lesz is közvetlen elnökválasztás, előtte társadalmi egyeztetés és népszavazás is lesz

A 24.hu arról kérdez, hogy ki lehet-e bővíteni a köztársasági elnöki jogköröket és el lehet-e mozdulni a prezidenciális rendszer felé, illetve, hogy a SAFE nevű védelmi alap pénzeit mikor hagyhatják jóvá.

Magyar szerint ha bővítik az elnök jogköreit, akkor lesz előtte társadalmi konzultáció, érezte erre az igényt, akár a közvetlen elnökválasztásra is. Szerinte lesz egy nagy alkotmányozási folyamat is, függetlenül a mostani állami vezetők leváltásától. Olyan alkotmányt szeretne, amelyet elfogadnak a magyar emberek, és nem tableten kell írni pár hónap alatt. Ráadásul szerinte népszavazást is kell tartani róla.

A SAFE-csomagról azt mondta Magyar, hogy áttekintik a vállalásokat, mi az, ami tényleg szükséges, és milyen megállapodások köttettek például a 4iG nevű céggel. Teljesen felül fogják vizsgálni majd, mert Magyar szerint nem a védelmi kapacitások növelése volt a cél, hanem a pénz kilapátolása.