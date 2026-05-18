kormányülésmagyar pétersajtótájékoztató
A következő élő közvetítés része Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi döntést, leállítják a kék villogózást és a honvédelmi repülők használatát - sajtótájékoztató a második kormányülésről

Magyar szerint a főváros ki tudja fizetni a szolidaritási adót, de hosszú távon ez a rendszer nem működik

admin Kerner Zsolt
2026. 05. 18. 19:00

A Klubrádió arról kérdez, melyek a vitás kérdések az uniós péznekről, hogyan lehet elkerülni a napi bírság fizetését. Magyar szerint az a legnehezebb, hogy beazonosítsák a projekteket, amelyeket még időben meg tudnak valósítani. Magyar szerint vannak olyan kérései a bizottságnak, amelyeket nem tudnak teljesíteni, és ezek sokszor ellent is mondanak egymásnak, ezekről igyekeznek elmagyarázni, hogy miért nem lehet őket megcsinálni. Szerinte a napi bírságnál felmerül a büntetőjogi felelősség kérdése is.

A szolidaritási adóval kapcsolatban azt mondta Magyar Péter, hogy a főváros helyzetét közelről követte eddig is, szerinte ki tudja fizetni a szolidaritási adót a főváros addig, amíg nincs új törvény. Azt is tudja viszont, hogy a rendszer hosszú távon nem fenntartható, kivéreztettek nagyvárosokat. Más partnerségre törekszenek, de ehhez idő kell szerinte.

