Bocsánatot kért szomszédjaitól a férfi, aki légpuskával fenyegette a focizó gyermekeket

Ítéletet hozott a Debreceni Járásbíróság annak az 56 éves férfinak az ügyében, aki pár héttel ezelőtt légpuskával fenyegette a szomszédban focizó gyerekeket Debrecenben.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy elismerte a bűncselekmény elkövetését és megbánó magatartást tanúsított a tárgyaláson, valamint bocsánatot kért a szomszédjaitól. Az elkövető azzal magyarázta a tettét, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, és csak rájuk akart ijeszteni a légpuskával.

Az ítélet szerint a gyerekek az egyik debreceni ingatlan udvarán fociztak, és az egyikük sípot is fújt játék közben. A gyerekek játék közben párszor nekirúgták a labdát a szomszéd lemezkerítésének.

Ráfogta a gyerekekre a légpuskát

A szomszédban lakó 56 éves férfi megelégelte a fiatalok hangos játékát, ezért este hét körül magához vette – az egyébként működésképtelen – légfegyverét, és megállt az ingatlana bejárata előtt. Ezután a gyerekek felé irányította a légfegyvert, és felszólította őket, hogy fejezzék be a játékot.

A gyerekek annyira megrémültek, hogy sírva szaladtak be a szüleikhez a házba, akik azonnal hívták a rendőrséget. A bíróság fegyveresen elkövetett garázdaság bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit, és ezért őt egy évre próbára bocsátotta, a lefoglalt légfegyvert pedig elkobozta. Az ítéletet az ügyész, az elkövető és védője is tudomásul vette, így az jogerős.