Cser-Palkovics András levélben gratulált Vitézy Dávidnak a miniszteri kinevezéséhez

A közlekedés jövője Fehérvár számára is kulcskérdés – fogalmazott szerdai bejegyzésében Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki a mai napon levélben gratulált Vitézy Dávidnak a kinevezéséhez. Vitézy kedden vette át a megbízólevelét, majd a parlamenti eskütétel után hivatalosan is a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere lett.

„Bízom abban, hogy korábbi közös eredményeink – például az elővárosi vasúti menetrend kapcsán – jó alapot adhatnak az optimizmusra, és városunk, valamint a tárca együttműködése eredményes lesz a következő években” – fogalmazott a polgármester, aki a kedves szavak mellett két konkrét témában is Vitézy tudtára adta Fejér megye székhelyének álláspontját.

„Egyrészt polgármesterként határozottan támogatom az építéshatósági jogkörök önkormányzatokhoz történő visszatelepítését, ami régi és jogos igénye a településeknek.„

„Másrészt kezdeményeztem a legfontosabb, döntésre és megvalósításra váró közlekedési projektek mielőbbi áttekintését: a vasúti közlekedést erősíteni képes intermodális központ, az Auchan-körforgalom, a buszközlekedés összehangolása, a BuBa helyi szakasza és az átmenő forgalmat a városunkból kiszorító M200-as autóút sorsa nem várhat, ezért egy személyes egyeztetést is kértem.”

Kinevezéséhez és szívügyének tekintett küldetéséhez sok sikert, erőt és a hivatás örömét kívánom! Székesfehérvár konstruktív partnerként készen áll a közös munkára!

– zárta posztját Cser-Palkovics.