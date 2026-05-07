Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője

Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója. Révész János – olvasható a szervezet honlapján, amit az MTI szemlézett.

A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg.

Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára Orbán Viktor miniszterelnök 2024. január 1-jei hatállyal nevezte ki Révészt az OKFŐ élére, miután az előző főigazgatót, Jenei Zoltánt 2023. november végén menesztették. A menesztés hátterében az állhatott, hogy az ágazat „gazdálkodási problémái” miatt Jeneit tették felelőssé. Nem sokkal később kiderült, hogy nem csak Jenei távozik, hanem két tucat kórházvezetőt is menesztett a belügyminiszter és a megbízott országos kórházi főigazgató.

Révész János korábban azzal került be a hírekbe, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatójaként írásban arra utasította az orvosokat, hogy felállással kell köszönteniük a főigazgatót az intézmény reggeli értekezletein.