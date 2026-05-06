A Nemzeti Kulturális Alap és a Dunakanyari Védegylet Alapítvány is feltűnik támogatóként annak a disznótoros rendezvénynek, a plakátján, amelyet a választási kampány kezdetén tartottak meg Vácott – hívta fel a figyelmet a Váci Hírlap.

A „IV. Disznótoros Fesztiválnak” nevezett rendezvény plakátját meg is osztották a közösségi médiában, és a plakáton valóban látható az NKA logója, ahogy a kampány előtt, miniszteri döntés alapján, titokban több tízmilliós támogatásban részesült Dunakanyari Védegylet Alapítvány, sőt még a Megafon logója is.

A lap azt írja, hogy a Dunakanyar Védegylet szervezi a távozó belügyminiszter-helyettes, a fideszes Rétvári Bence rendezvényeit. Emlékeztetnek arra, hogy Rétvááriék korábban az RTL Híradó kérdésre azt írták, hogy az NKA-pénzből finanszírozott rendezvények politikamentesek voltak, ám a diszlóvágás fővédnöke Rétvári Bence volt, aki egy helyi kábeltévé a háborúról beszélt a rendezvényen, ami a Fidesz fő kampánytémája volt, illetve a rendezvényt a Vörös Ház udvarán tartották, ahol a helyi Fidesz-iroda is található. A rendezvényen a plakát szerint a fő attrakció Kis Grófo fellépése volt.

Dagad az NKA-botrány

Áprilisban derült fény arra, hogy a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt álló NKA titokban 17 milliárd forintot osztott szét a Fideszhez köthető szervezetek, egyesületek, celebek között, kulturális támogatás címszóval. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA-alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Hankó Balázsnak az ATV stúdiójában sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia.

Az NKA négy egykori szakmai vezetője, L. Simon László fideszes kultúrpolitikus, Harsányi László, Lőrinczy György és Török András állásfoglalást adott ki a támogatások körüli botrányra reagálva, amiben aggodalmukat fejezik ki az NKA jövőjével kapcsolatban.

A gyanús NKA-s támogatások miatt hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tettek.