A korábbi évekhez nagyon hasonló, a középszintű anyagot jól reprezentáló feladatsort kellett megoldaniuk a diákoknak a mai matematikaérettségin – nyilatkozta lapunknak Horváth Péter matematika-fizika szakos tanár, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója.

Minden témakörből szerepelt feladat

Az első rész kifejezetten a fogalmak ismeretéről szólt. Gyakorlatilag minden, a középiskolás tananyagban érintett témakörrel találkozhattak a diákok

– mondta, majd részletezte, melyek voltak a főbb témakörök.

„Legtöbb pontot a kombinatorikai és a valószínűségszámítási feladatokkal lehetett szerezni” – értékelte a feladatsort Horváth Péter. A terület, térfogat és felszínszámítás is hangsúlyos volt, miként a sorozatok és a kamatos kamat jellegű feladatok is.