A nyílt utcán varrta össze egy leszúrt férfi szívét az Onkológiai Intézet főorvosa

Április 19-én egy szíven szúrt, 30 év körüli férfihoz kaptak riasztást az ügyeletet ellátó légimentők, akiknél épp akkor, „hobbijának élve” dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa is műszakos volt. Az intézet tájékoztatása szerint a helyszínre érkezve a diagnózis egyértelmű volt:

a betegnek percei vannak hátra, a kórházba szállítás kockázata pedig az életébe kerülhet.

A főorvos gyors döntést hozott: a beavatkozást azonnal, a helyszínen kell elvégezni. Az onkológiai sebészetben megszerzett rutinnak és a begyakorolt mentési folyamatoknak köszönhetően a főorvos a helyszínen, a nyílt utcán, steril műtői háttér és modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát. Hét perc alatt össze is varrta a beteg dobogó szívet, stabilizálva ezzel az állapotát a további ellátáshoz.

Mind a daganatsebészeti munka, mind a mentői munka szigorú szabályrendszerekre és arra a felkészült csapatra épül, akikkel együtt küzdünk az életért. Az OOI műtőiben szerzett tapasztalat közvetlenül segíti a rendkívül gyors döntéshozatali folyamatokat, amely a légimentő szolgálat során elengedhetetlen

– idézték az ellátó főorvost a videóban.