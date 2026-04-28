Zsidó szeretetkórház javára árverezi el az őt lejártató karlendítős plakátot Tárkányi Zsolt

„Egy hazug rendszer utolsó mementója” kísérőszöveggel kínálja árverésre az őt lejárató karlendítős plakátot a debreceni tiszás Tárkányi Zsolt. Magyar Péter sajtófőnöke dedikálta is az emléktárgyat, amelyen az állítólagos karlendítését örökítették meg.

A Parlamentbe bekerülő tiszás képviselő azt írja,

egy évtizedekkel ezelőtt készült fotó felhasználásával igyekeztek nekem olyan politikai nézeteket tulajdonítani, amelyek a lehető legtávolabb állnak tőlem. Különösen gerinctelen dolog volt ezt terjeszteni azoknak a debreceni fideszes városvezetőknek, akik engem és a családomat évtizedek óta ismernek, így annak ellenére folytatták a lejárató kampányt, hogy végig tudták, abból egy szó sem igaz. A választópolgárok persze nem voltak olyan ostobák, hogy higgyenek nekik.

Az árverés 30.000 forintról indul, és május 9-ig, az Országgyűlés alakuló üléséig tart. Tárkányi az árverésen befolyó összeget a MAZSIHISZ – Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházának ajánlja fel. A végösszeget további százezer forinttal toldja meg a leendő képviselő.

