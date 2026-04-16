Tízezrekért árulják a tiszás választási plakátokat a Vinteden

Elképesztő mennyiségű választási plakátot árulnak a Vinteden, írja a hvg. A használttermék-piacra több olyan tiszás plakátot is feltettek, amelyeken Magyar Péter szerepel az adott egyéni választókerület jelöltjével.

A plakátokat legtöbbször pár ezer forintért árulják, de a kizárólag Magyar Pétert ábrázoló képekért van, hogy 67 ezer forintot kérnek.

A tiszás plakátok mellett természetesen a Mi Hazánk, a Fidesz, a DK és a Kutyapárt plakátjai is megjelentek, ezek azonban jellemzően olcsóbbak, volt, amit néhány száz forintért tettek fel.

A Tisza váci jelöltje, Szimon Renáta jelezte: a következő napokban eltávolítják a választási plakátjaikat, viszont hozzátette:

Ha van kedved megőrizni egyet emlékbe, vagy akár ajándékba adnád valakinek, nyugodtan vedd le a villanyoszlopokról, ha eléred.

A plakátok mellett egyébként a Tiszához köthető Tiszta hang újságokat is nagy számban hirdetik, ezeket is jellemzően több ezer forintért. A Magyar Péterről propagandaképregény, az Én, a kétarcú is nagy számban megtalálható az oldalon.

Meddig kell eltávolítani a plakátokat?

A törvény értelmében a pártoknak április 13-tól 30 nap áll rendelkezésre, hogy a hirdetményeket eltávolítsák a közterületekről. A szervezeteknek 2026. május 12., 16:00 óráig van lehetősége leszedni a plakátokat. A jogszabály szerint ezeket annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték.

Az Infostart szerint amennyiben ez nem történik meg, a helyi önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. Ez azonban alapvetően nem bírság, hanem költségvetési kötelezettség. Amennyiben a szabályszegés más jogszabályt is sért, akkor külön bírság is felmerülhet az adott önkormányzat rendelete alapján.