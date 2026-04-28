Magyar Péter a szlovákiai magyar párt elnökének: Elvárjuk, hogy az anyaországi támogatásból ne Fidesz-propagandát közvetítsenek

Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden délelőtt egyeztetett Gubík Lászlóval, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnökével. Magyar a találkozó utáni Facebook-bejegyzésében kiemelte: „a Tisza-kormány elkötelezett a felvidéki magyarok támogatása mellett”.

A Robert Ficóval való telefonos egyeztetés után Magyar újból hangsúlyozta: elfogadhatatlannak tartják a Beneš-dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegető és az uniós alapértékekkel szembemenő szlovák jogszabályt, valamint a magyar származású szlovák állampolgárok földjének kártalanítás nélküli elvételét is.

Elnök úrnak világossá tettem, hogy alapvető változásokat várunk el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén, nem fogjuk elfogadni, hogy az anyaországi támogatásból működő szlovákiai magyar sajtótermékek Fidesz-propagandát közvetítsenek

– írta a Tisza elnöke. Magyar hozzátette: az új kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását.

A több mint egy órás egyeztetésről Gubík László is beszámolt egy Facebook-videóban. A szlovákiai magyar párt elnöke elmondta, hogy „csak üdvözölni és támogatni” tudja, hogy az új kormány „transzparensebbé, teljesítményalapúvá” akarja tenni a támogatáspolitikát. A Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerség fennmarad a határon túli magyarokat képviselő politikai szervezet és az új kormány között.

Gubík elmondta, hogy Magyar Péterék szemlélete a Beneš-dekrétumok kivizsgálásával kapcsolatban egybeesik az ő politikájukkal. Magyar feltételül szabja a szlovák büntetőtörvénykönyv 2025. december 11-i módosításának eltörlését is a konstruktív párbeszéd folytatásához Robert Ficóval,

ebben a Magyar Szövetség részéről az ég világon semmi kivetnivalót nem látunk, hiszen ez a felvidéki magyarság megbecsülésének és a korrekt szomszédi viszonynak is a feltétele.

Gubík Lászlóval a Beneš-ügyről, az Orbán-kormány hallgatásáról, Magyar Péter és Robert Fico csörtéjéről februárban készítettünk interjút.