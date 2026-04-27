Parajd: egy halom vállalkozás húzta le a rolót a tavalyi bányakatasztrófa óta

Mohos Márton / 24.hu
2026. 04. 27. 18:12
Többtucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket – tudatta hétfőn István Róbert, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője.

A székelyföldi intézményvezető a Hargita megyei prefektusi hivatal hétfői ülésén ismertetett jelentésében rámutatott: tavaly 135, a tevékenység megszüntetéséről szóló határozatot regisztráltak kisvállalkozók részéről – számolt be az Agerpres. Ezek többsége Parajdon és más, turizmusból élő környékbeli településeken működött.

A kisvállalkozások tevékenységének megszüntetése összefügg a Parajdon tavaly májusban bekövetkezett bányakatasztrófával, amelyben a Korond-patak vize elöntötte a székelyföldi turizmus egyik motorjának számító parajdi sóbányát. A tavaly májusi heves esőzések hatására a bánya feletti Korond-patak vízhozama a százszorosára nőtt, a hordalék felszakította a meder alján a vízzáró fóliát, az ár elmosta az ideiglenesen emelt védműveket, így a víz utat törhetett a mélybe be a bányába. A balesetnek számos előjele volt. 

