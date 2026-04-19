Leszerelteti az arcfelismerő rendszert a kórházakban Hegedűs Zsolt

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 19. 20:31
Szajki Bálint / 24.hu

Hegedűs Zsolt győzelmi táncát már több száz millióan látták világszerte, most pedig a leendő egészségügyi miniszterként beszélt terveiről. Az RTL Híradónak azt mondta,

július elsejére leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket,

és olyan egészségügyet akar, ahol az őszinteség nem kockázat, hanem kötelesség.

Mint mondta, ez a rendőri típusú irányítási modell, amit Pintér Sándor minisztersége alatt elindítottak, az arra vall, hogy akik erről döntöttek, azok nem értik az egészségügyet, illetve az abban dolgozók szemléletét, a lelkét.

Beszélt arról is, hogy az egészségügyi dolgozók szabadon nyilatkozhatnak majd a sajtónak is, egy megfelelően kialakított rendszerben, keretben.

Úgy fogalmazott, hibáztató egészségügyi kultúra helyett tanuló kultúrát kíván kialakítani.

Szerinte a minőségi adatok nyilvánossága indíthatja el a valódi reformot. Hegedűs Zsolt szerint a „szitokszónak” számító reform csak akkor lehet sikeres, ha a társadalom is részese lesz a változásoknak.

Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerinte az új kormánynak a szép szavak mellett, nagyon sok pénzt kell az egészségügyre költenie.

