Hatósági eljárás indult az Orbán család bányája ellen

Arról ír a 444.hu, hogy a 2025. évi tevékenység alapján 40 esetben indult eljárás szabálytalan bányászati tevékenység gyakorlása miatt, köztük a Hahót Tőzeg Kft.-vel szemben is. Az információt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) közölte.

Ebben a cégben Orbán Viktor testvére, Orbán Győző és édesanyjuk, Orbán Győzőné Sipos Erzsébet a tulajdonos.

Az SZTFH azt írta a 444-nek, hogy a vizsgálat még tart, és „az eljárások lezárása eredményeként megállapított esetleges szankciókról jelen pillanatban nem lehet tájékoztatást adni”. Azt nem árulták el, mikor indult a vizsgálat.

A hatóság azt vizsgálja, hogy a bányavállalkozók betartják-e a kitermelési mennyiségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. „A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének ellenőrzése a bányajáradék önbevallások alapján történik, ezek pedig úgynevezett hites bányamérő által végzett geodéziai felmérésen alapulnak.”

A Hahót Tőzeg nem keverendő össze a milliárdos bevételű Dolomit Kft.-vel, részt vesz állami vagy ahhoz közeli beruházásokban. A Dolomittal kapcsolatban az SZTFH nem tárt fel szabálytalanságot. Megírtuk azt is, hogy 2,68 milliárd forint osztalékot vettek ki Orbán Viktor apjának bányacégéből.