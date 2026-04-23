navgépjárműadóadó
Belföld

600 ezer autós még tartozik a NAV-nak

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 04. 23. 07:40
Mohos Márton / 24.hu
Több mint 3,5 millió autóstól várta a NAV, és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket. Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak.

A gépjárműadót legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet befizetni, idén már több mint 441 ezren választották ezt a megoldást. A gépjárműadó-határozat is tartalmaz egy fizetési linket, ezen keresztül is közvetlenül rendezhető az adó.

Ha valakinek nincs meg a határozat, nem tudta átvenni vagy elkeverte, akkor sem kell aggódni, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával egyszerűen és pontosan kideríthető, mennyit kell fizetni, személygépkocsi esetén csak az autó gyártási évére és teljesítményére van szükség. Ha megvan az összeg, egyszerűen átutalható az adó a 10032000-01079160 számlaszámra, a közleményben az adóazonosító jellel vagy adószámmal.

Fizetési nehézség esetén automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az appban, ahol gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani. A likviditási gondokkal küzdő vállalkozások pedig egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15., de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap.

Az összes tudnivalót – a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján külön csempe tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kvíz: az „Örök Várostól” a „Nagy Almáig” – ismered a Föld városainak beceneveit?
Én, a kétarcú: pert indított az Erste Bank
Medián: sokkal többen emlékeznek úgy, hogy a Tiszára szavaztak, mint amit a választási eredmények mutatnak
Enyhébb büntetést kapott a pécsi gimnazista, aki lehúzta, majd megpróbálta lenyomni koraszülött gyermekét a vécén
Pillanatok alatt hullott darabokra az Orbán által felépített világ
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik