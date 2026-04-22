Meggyanúsítottak négy embert az Orbán Viktor testvéréhez köthető ügyben

Befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség egy ügyvezetővel és további három gyanúsítottal szemben. A nyomozó ügyészség négy helyszínen hajtott végre összehangolt eljárási cselekményeket a további bizonyítékok beszerzése és az elkövetők elfogása érdekében. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként.
A megalapozott gyanú lényege szerint az őrizetben lévő hatvan év körüli férfi három évvel ezelőtt azt állította egy nepáli munkavállalók toborzásával foglalkozó vállalkozónak, hogy politikai körökből kap megrendeléseket, és 1-2 éven belül több tízezer munkavállalóra lesz szüksége.
Arra is hivatkozott, hogy befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolatai révén gyorsan és gördülékenyen tud munkavállalási célú tartózkodási engedélyeket intézni. Ezen állításokat a férfi két gyanúsított társa is megerősítette a vállalkozónak
– közölte a nyomozó ügyészség.
Benyelték a pénzt
Ezután a vállalkozó szerződést kötött a férfi érdekeltségébe tartozó céggel – amelynek képviselője a másik őrizetbe vett gyanúsított – és 17 ezer euró előleget utalt a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodási engedélyének mielőbbi elintézésére. Végül a vállalkozó által toborzott ázsiai munkavállalók vízumkérelmeit elutasították, és az alaptalanul átvett összeget a három gyanúsított, sajátjaként kezelve, elosztotta egymás között.
Az ügy negyedik gyanúsítottja a hatvanas férfinak az az ügyvezető ismerőse, akinek a cége benyújtotta a vízumkérelmeket. Ezen gyanúsított bűnös úton azt is elintézte, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégét kiemelt, minősített foglalkoztatóként vegyék nyilvántartásba. A mai akció során két személyt őrizetbe vettek, két fő szabadlábon védekezhet.
A Telex azt írja, hogy Orbán Áront, a távozó miniszterelnök öccsét is érintheti az ügy. Azt írták, hogy egy magánszemély tett feljelentést Orbán Áron társai ellen, mert szerinte azok becsapták. Azt ígérték neki, hogy általa toborzott nepáliaknak szereznek munkavállalási vízumot és munkát Magyarországon, ebben pedig Orbán Viktor öccse, Orbán Áron van a segítségükre. A férfi fizetett, de végül egyetlen általa toborzott nepáli sem kapott vízumot.