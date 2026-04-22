Meggyanúsítottak négy embert az Orbán Viktor testvéréhez köthető ügyben

Befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség egy ügyvezetővel és további három gyanúsítottal szemben. A nyomozó ügyészség négy helyszínen hajtott végre összehangolt eljárási cselekményeket a további bizonyítékok beszerzése és az elkövetők elfogása érdekében. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként.

A megalapozott gyanú lényege szerint az őrizetben lévő hatvan év körüli férfi három évvel ezelőtt azt állította egy nepáli munkavállalók toborzásával foglalkozó vállalkozónak, hogy politikai körökből kap megrendeléseket, és 1-2 éven belül több tízezer munkavállalóra lesz szüksége.

Arra is hivatkozott, hogy befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolatai révén gyorsan és gördülékenyen tud munkavállalási célú tartózkodási engedélyeket intézni. Ezen állításokat a férfi két gyanúsított társa is megerősítette a vállalkozónak

– közölte a nyomozó ügyészség.

Benyelték a pénzt

Ezután a vállalkozó szerződést kötött a férfi érdekeltségébe tartozó céggel – amelynek képviselője a másik őrizetbe vett gyanúsított – és 17 ezer euró előleget utalt a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodási engedélyének mielőbbi elintézésére. Végül a vállalkozó által toborzott ázsiai munkavállalók vízumkérelmeit elutasították, és az alaptalanul átvett összeget a három gyanúsított, sajátjaként kezelve, elosztotta egymás között.

Az ügy negyedik gyanúsítottja a hatvanas férfinak az az ügyvezető ismerőse, akinek a cége benyújtotta a vízumkérelmeket. Ezen gyanúsított bűnös úton azt is elintézte, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégét kiemelt, minősített foglalkoztatóként vegyék nyilvántartásba. A mai akció során két személyt őrizetbe vettek, két fő szabadlábon védekezhet.

Egy hajdú-bihari faluba 500 ezerért lehet beköltözni, hogy ne menjenek oda a távol-keleti vendégmunkások.