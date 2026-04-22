Ne kattintson: csalók küldenek fizetésre felszólító SMS-eket az MVM Next nevében

Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő, SMS-üzenetek útján elkövetett csalási kísérletek – figyelmeztetett szerdán a rendőrség.
A módszer – mint írták – megegyezik a korábban tapasztaltakkal: az elkövetők egy állítólagos, lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket, és a fizetés elmaradása esetére a szolgáltatás kikapcsolását helyezik kilátásba.
Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait
– közölték.
Hogyan álljunk ellen az adathalász kísérleteknek?
A rendőrség gyakorlati tanácsokat is adott arra nézve, hogy miképp kerülhetjük el, hogy online csalás vagy adathalászat áldozataivá váljunk. Azt javasolják, hogy
- ne kattintsunk az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra!
- Ügyeinket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzük!
- Kezeljük fokozott gyanakvással az SMS-ben vagy e-mailben érkező linkeket, különösen azokat, amelyek sürgető vagy figyelemfelkeltő üzenetet tartalmaznak!
- Minden esetben ellenőrizzük a weboldal címét a böngésző címsorában!
- Fontos tudni, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által küldött figyelmeztető üzenetek nem tartalmaznak hivatkozást.
- Járjunk el fokozott körültekintéssel, és, ha bármi gyanúsat tapasztalunk, inkább ne adjuk meg személyes vagy banki adataikat!