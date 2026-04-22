mvm nextcsalásadathalászatrendőrség
Belföld

Ne kattintson: csalók küldenek fizetésre felszólító SMS-eket az MVM Next nevében

Endrődi Aladár / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 04. 22. 10:27
Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő, SMS-üzenetek útján elkövetett csalási kísérletek – figyelmeztetett szerdán a rendőrség.

A módszer – mint írták – megegyezik a korábban tapasztaltakkal: az elkövetők egy állítólagos, lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket, és a fizetés elmaradása esetére a szolgáltatás kikapcsolását helyezik kilátásba.

Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait

– közölték.

Hogyan álljunk ellen az adathalász kísérleteknek?

A rendőrség gyakorlati tanácsokat is adott arra nézve, hogy miképp kerülhetjük el, hogy online csalás vagy adathalászat áldozataivá váljunk. Azt javasolják, hogy

  • ne kattintsunk az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra!
  • Ügyeinket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzük!
  • Kezeljük fokozott gyanakvással az SMS-ben vagy e-mailben érkező linkeket, különösen azokat, amelyek sürgető vagy figyelemfelkeltő üzenetet tartalmaznak!
  • Minden esetben ellenőrizzük a weboldal címét a böngésző címsorában!
  • Fontos tudni, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által küldött figyelmeztető üzenetek nem tartalmaznak hivatkozást.
  • Járjunk el fokozott körültekintéssel, és, ha bármi gyanúsat tapasztalunk, inkább ne adjuk meg személyes vagy banki adataikat!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Balázs a Tanút idézve kelt ki a fideszes gyermekvédelmi törvény elkaszálása ellen
Bezárja jászberényi hűtőgépgyárát az Electrolux, 600 embernek szűnik meg a munkája
Népszavazást kezdeményezett arról, hogy a Fidesz–KDNP terrorszervezet, ezért soha többé ne indulhasson választásokon
Budapesti merényletekre adott utasítást Moammer Kadhafi
Kovách Imre
„Mentálisan nagyobb béklyót dobott le magáról a magyar társadalom, mint a rendszerváltáskor” – Kovách Imre a NER vidékvesztéséről és Orbán elkopásáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik