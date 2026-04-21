Alapítvány viszi tovább Hadházy Ákos munkáját

A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány viszi tovább Hadházy Ákos korrupcióellenes és a közvagyon átláthatóságáért végzett munkáját – írta meg a hvg.

Április 12-én az Orbán-rendszer végre megbukott, minden esély megvan arra, hogy egy tisztességes és igazságos országot építsünk a romjain. Ezt a munkát mostantól mások vezetik, de tanulnunk kell a múlt hibáiból, sosem szabad elfordulni a közügyektől, figyelnünk kell, és, ha szükséges, felemelni a szavunkat

– írta hírlevelében Hadházy.

Ezek az alapítvány által kitűzött célok

A politikától visszavonuló, független országgyűlési képviselő arra kért mindenkit, hogy támogassa a szervezetet, melynek küldetése, hogy elősegítse a közélet tisztaságát, a jogbiztonságot és a közvagyon átlátható kezelését. Közlése szerint az alapítvány fel kíván lépni a félretájékoztatás, az álhírek és az indulatokat keltő propaganda ellen és segíteni szeretné a polgárok információhoz jutását, fejleszteni a politikai tudatosságukat, felelősségérzetüket; továbbá hozzá szeretne járulni az értelmes és előremutató vitákhoz, és erősítené a magyar nemzetet mint politikai közösséget.

Mint ismert, Hadházy Ákos április 12-én a szavazatok 16,12 százalékát szerezte meg Budapest 6-os számú választókerületében, ezzel a tiszás Velkey György és a fideszes Radics Béla mögött a harmadik helyen végzett, így nem szerzett mandátumot. Lapunknak a választás után adott interjújában elmondta, hogy visszatér eredeti szakmájához, boldog a rendszerváltás miatt és reméli, hogy munkásságával segítette Magyar Péter ébredését.