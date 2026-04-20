Bepánikoltak Orbán tervétől a KDNP mini-frakciójában

Egy félmondatot szentelt a választási vereségnek a KDNP vezetése abban a körlevélben, amelyet a múlt héten küldtek ki a párt tagságának.

A Semjén Zsolt pártelnök és Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által aláírt üzenetbe azt írják:

Hiszem és vallom: az elvégzett munka – a választási vereség ellenére – nem volt hiábavaló. Mert minden erőfeszítésünk erőt ad annak a 2,5 millió honfitársunknak, határon innen és túl, akik hisznek a szeretet az összefogás és a nemzeti megmaradás erejébe.

A 24.hu birtokában került üzenetben a két pártvezető arra bíztatja a címzetteket, hogy maradjanak együtt, mert a kereszténydemokraták nem hátrálnak, a nemzetnek pedig szüksége van rájuk, most jobban, mint valaha.

A Fidesz szatelitként működő KDNP saját, elkülönülő profillal nem jelent meg a kampányban, és Semjén Zsoltot is teljesen hátravonták a kampányban – nem függetlenül a „Zsolti bácsis” vádaktól –, a KDNP a parlamentben maradó képviselők számát tekintve mégis jobb arányban vészelheti át az új felállást, mint a Fidesz. A kereszténydemokraták frakciója az eddigi 19 fős létszám után a következő ciklusra 8 főre apad. Ez persze nem önmagában nem nagy eredmény, hiszen így alig lesz nagyobb, mint a parlamentbe való bejutási küszöböt 0,72 százalékkal megugró Mi Hazánké, amely 6 képviselővel rendelkezik majd.

A KDNP egyébként egy új képviselőt is fel tud mutatni: az említett Latorcai Csaba eddig nem rendelkezett mandátummal, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára volt, de a Fidesz-KDNP országos listáján apjával, a 81 éves Latorcai Jánossal együtt olyan előkelő helyen szerepelt, hogy mindketten bejutottak. A siker nem véletlen: forrásaink szerint ugyanis az operatív vezetése nem Semjén Zsolt, hanem a Latorcai család kezében van a kereszténydemokratáknál.

A Magyar Hang információi szerint Orbán Viktor múlt heti bejelentése, hogy „azok, akik most bejutottak a parlamentbe, azok nem azok az emberek, akikre ott szükségünk lesz” kellemetlenül érinti a KDNP elitet is. Orbán egy interjúban azt fejtegette, hogy a frakciót teljesen át fogják alakítani, „újra fogják szabni”, mert akik most bejutottak listáról, azokra leginkább egy győztes választás után számítottak volna.

A Magyar Hang értesülése szerint a bejelentésnek a Fideszben is komoly visszhangja volt, de KDNP bejutott képviselői között kifejezetten nagy pánikot okozott . A lap szerint a pártban válságtanácskozást tartottak, és az a döntés született, hogy a katolikus egyházat maguk mögé állítva próbálnak ellent tartani Orbánnak

A KDNP-vezetői azzal győzködik a katolikus papokat, hogy az elkövetkező években a plébániák köré kell megszervezni „az ellenállás kis szigeteit”.