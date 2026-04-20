Hindu tanító tiltakozik Jeszenszky Zsolt elmélete ellen, mely szerint Orbán vereségét az indiai bálványimádása okozta

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 04. 20. 08:56
Jeszenszky Zsolt volt Hajdú Péter Frizbi című műsorának a vendége, ahol az országgyűlési választások eredménye volt az egyik fő téma.

A jobboldali influenszer a beszélgetésben arra utalt, hogy Orbán Viktor azért veszíthetett, mert „hiába volt ő isten kiválasztottja Magyarország irányítására”, amikor Indiában jár, és a vendéglátók felé egyféle gesztusként áldozati ajándékot a hindu istenségnek a templomába, akkor „ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé, ami ezáltal beengedte őket az életébe. És hiába volt ő Isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és Isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedet”.

A Bharata Hindu Közösség visszautasítja az indiai hagyományokat ért méltatlan vádakat

– reagált Jeszenszky kijelentéseire Leveles Zoltán hindu tanító az MTI-n keresztül.

Leveles hangsúlyozta, hogy a szent rituálék nem sötét energiákat, hanem az istenszeretet tiszta fényét hozzák el a világba. A valódi hit nem bűnbakokat keres, hanem alázattal és az Abszolútum iránti odaadással emeli fel az emberi szívet.

A hindu tanító tiltakozik a nagy nyilvánosság előtt elhangzott azon kijelentések ellen, amelyek az indiai vallási hagyományokat degradáló módon bálványimádásként bélyegzik meg, és negatív energiák forrásaként tüntetik fel.

E nyilatkozatok nem csupán a világ egyik legősibb spirituális kultúráját sértik, hanem alapjaiban rendítik meg a vallásközi párbeszédet és a társadalmi megbékélést

– írta Leveles.

