Jeszenszky Zsolt a vereségről: Orbán Viktor Indiában tudtán kívül bálványimádást követett el, ez lehet az oka

Hajdú Péter vendége volt a jobboldali publicista, Jeszenszky Zsolt. A 444 szúrta ki, hogy a beszélgetés végén érdekes gondolatokat osztott meg a Fidesz történelmi választási vereségéről.

Az Ószövetség istene az az isten, aki Izraelt megbünteti, amikor az letér az útról. Leginkább a bálványimádás, az a legfőbenjáróbb bűn. Ábrahám Robinak van egy nagyon jó videója most erről, ahol… ez egy nagyon radikális gondolat, de azt mondja, amikor Orbán Indiában járt, és a helyi vendéglátók felé gesztusként ő vitt be valamilyen áldozati ajándékot a hindu istenségnek a templomába.. nem tudom a pontos sztorit, Robi videójában ez részletesen benne van… akkor ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé, ami ezáltal beengedte őket az életébe. És hiába volt ő Isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és Isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedett…

– mondja Jeszenszky, amire Hajdú Péter visszakérdez: és emiatt bukott most, és nem Matolcsy miatt?

Elképzelhető. Azáltal, hogy amikor ő egy kicsit kivonta magát az itteni disznóságok alól, akkor ezzel szabadjára is engedte, és amikor az ember elkövet valamilyen bűnt, akkor tulajdonképpen valamilyen démont, valamilyen negatív szellemi energiát enged szabadjára. Ha megcsaljuk a feleségünket, azzal is, ha lopunk, azzal is, valamilyen, mondjuk azt, bennünk élő rosszaságot, ami a szellemvilágból jött, de bennünk keveredik, mert jó emberek vagyunk, de azért néha elkövetünk rossz dolgokat. És ha ezek a rossz energiák egy idő után már tobzódni kezdenek, olyan méreteket öltenek, akkor annak következménye van. Az Ószövetség istene megbüntette Izraelt a bálványimádásért, de amikor Izrael visszatalált az Úrhoz, akkor újra befogadta, és újra megajándékozta a kegyelmével. Ez előfordult a Fidesszel is: volt már bukás, volt már felemelkedés

– magyarázta Jeszenszky.

Orbán Viktor Indiában

Orbán Viktor 2025 januárjában járt Indiában, a hónap első felét töltötte ázsiai nyaralással.