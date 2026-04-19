A nap legfontosabb hírei – 2026. április 19.

Ezek voltak 2026. április 19-én, vasárnap a legfontosabb hírek a 24.hu-n:
- Mutatjuk, miként látták a magyarok Magyar Péter szerdai közszolgálati interjúit.
- Lengyel Tamás ledarált iratokkal teli kukát fotózott az MTI hátsó bejáratánál.
- Reagált a Szerencsejáték Zrt. a „gyanús” lottónyereményekre, majd a hatoslottón nem vitték el a főnyereményt.
- Megírtuk: ez vár a Parlamentből kiesett Szabó Tündére.
- Kocsis Máté beszólt Borbás Marcsinak, amire nemcsak a megszólított, hanem Majka is reagált.
- A leköszönő Orbán Viktor az utolsó pillanatig blokkolja az Ukrajnának szánt EU-s hitelt, szövetségese, Robert Fico moszkvai útját pedig három EU-s tagország nehezítené meg.