A hatos lottó vasárnapi sorsolásán már nem vitték el a főnyereményt

Kis túlzással minden szem a vasárnapi hatos lottó sorsolására szegeződött, ugyanis a héten eddig minden lottósorsoláson elvitték a főnyereményt. Több milliárd forintról van szó összesen, a „gyanús” nyereményekkel kapcsolatban a Szerencsejáték Zrt.-t is megszólaltattuk – válaszukat, illetve azt, hogy egy ilyennek mekkora az esélye, illetve mikor valószínűsíthető legközelebb ilyen, itt tudják elolvasni.
A vasárnapi sorsoláson (ahol 60 millió forint volt a főnyeremény) az alábbi számokat húzták ki:
- 16
- 22
- 27
- 30
- 31
- 45
Főnyeremény nem volt, így a nyeremény tovább halmozódik.