A hatos lottó vasárnapi sorsolásán már nem vitték el a főnyereményt

Kis túlzással minden szem a vasárnapi hatos lottó sorsolására szegeződött, ugyanis a héten eddig minden lottósorsoláson elvitték a főnyereményt. Több milliárd forintról van szó összesen, a „gyanús” nyereményekkel kapcsolatban a Szerencsejáték Zrt.-t is megszólaltattuk – válaszukat, illetve azt, hogy egy ilyennek mekkora az esélye, illetve mikor valószínűsíthető legközelebb ilyen, itt tudják elolvasni.

A vasárnapi sorsoláson (ahol 60 millió forint volt a főnyeremény) az alábbi számokat húzták ki:

16

22

27

30

31

45

Főnyeremény nem volt, így a nyeremény tovább halmozódik.