Selyemzsinórt kapott Orbántól, most kiderült, hol folytatja a parlamentből kieső fideszes képviselő

Örömmel jelentem be, hogy ügyvédi tevékenységemet újraindítom, és praxisomban mostantól kiemelt fókuszt kap a polgári jog területe mellett a sportjog és az egészségügyi jog

– jelentette be a Facebookon Szabó Tünde, aki még 2022-ben nyert a Fidesz színeiben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, azonban idén már nem indította őt a Fidesz. A selyemzsinórt pedig Orbán Viktor miniszterelnök vitte a politikusnak tavaly novemberben.

Szabó helyére 2026-ban a Fidesz először Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját jelölte Szabó helyett, majd – ahogy a 24.hu megírta – Polgári vadászbalesete után Halkóné Rudolf Évát indították, akit a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László 35 százalékpontos különbséggel győzött le.

Szabó Tünde posztjában azt írta: hisz abban, hogy a sport és az egészségügy területén dolgozók különleges figyelmet és speciális szakértelmet igényelnek – mind jogi, mind emberi szempontból. Hozzátette: