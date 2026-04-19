Belföld

Selyemzsinórt kapott Orbántól, most kiderült, hol folytatja a parlamentből kieső fideszes képviselő

Orbán Viktor miniszterelnök kezet csókol Szabó Tünde sportért felelõs államtitkárnak a Budapest Honvéd Magyar Futball Akadémia új utánpótlásközpontjának avatásán 2018. november 22-én.
24.hu
2026. 04. 19. 15:12
MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor miniszterelnök kezet csókol Szabó Tünde sportért felelõs államtitkárnak a Budapest Honvéd Magyar Futball Akadémia új utánpótlásközpontjának avatásán 2018. november 22-én.

Örömmel jelentem be, hogy ügyvédi tevékenységemet újraindítom, és praxisomban mostantól kiemelt fókuszt kap a polgári jog területe mellett a sportjog és az egészségügyi jog

– jelentette be a Facebookon Szabó Tünde, aki még 2022-ben nyert a Fidesz színeiben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, azonban idén már nem indította őt a Fidesz. A selyemzsinórt pedig Orbán Viktor miniszterelnök vitte a politikusnak tavaly novemberben.

Szabó helyére 2026-ban a Fidesz először Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját jelölte Szabó helyett, majd – ahogy a 24.hu megírta – Polgári vadászbalesete után Halkóné Rudolf Évát indították, akit a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László 35 százalékpontos különbséggel győzött le.

Szabó Tünde posztjában azt írta: hisz abban, hogy a sport és az egészségügy területén dolgozók különleges figyelmet és speciális szakértelmet igényelnek – mind jogi, mind emberi szempontból. Hozzátette:

Célom, hogy munkámmal hozzájáruljak egy biztonságosabb, átláthatóbb és igazságosabb szakmai környezet kialakításához.

Szabó Tünde korábbi kormánybiztos a Nyíregyházi Ipari Park projektátadó ünnepségén a városházán 2026. január 13-án. MTI/Erdős József

„Levágták a disznót” – Pócs János így értékelte a választásokat
Molnár Áron fiktív árnyékkormányt állított össze a Fidesznek: Tóth Gabinak és Gáspár Győzőnek is javasolt pozíciót
Új szupersztár születőben: már az első menetben KO-zta ellenfelét a brit bunyós
Szijjártó Péter a választási vereség óta először posztolt Facebookon
Reagált a Szerencsejáték Zrt. az e heti „gyanús” lottónyereményekre: A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni
