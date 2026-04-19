Reagált a Szerencsejáték Zrt. az e heti „gyanús” lottónyereményekre: A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni

Lapunk is megírta, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. (Itt listáztuk, hogy hol mennyit lehetett nyerni.). Kérdésekkel fordultunk a Szerencsejáték Zrt.-hez, hogy megtudjuk:

Volt-e már hasonló a hazai lottó történelmében?

Mekkora az esélye egy ilyen helyzetnek?

Megkeresésünkre rövid időn belül válaszoltak, azt írták: az ilyen esemény bekövetkezési valószínűsége alacsony és forgalomfüggő. Játékonként elmondható, hogy minél magasabb a halmozódó összeg, annál magasabb a forgalom, és annál nagyobb az esély, hogy lesz telitalálatos. Az elmúlt időszak forgalmával számolva annak a valószínűsége, hogy ez újra bekövetkezzen, nagyjából 1:400-hoz – vagyis várhatóan nagyjából nyolc év múlva fordulhatna elő újra, hangsúlyozottan a jelenlegi forgalom mellett.

Volt-e már hasonló eset?

Válaszukban megjegyezték, az elmúlt években egyébként kétszer is előfordult már hasonló eset, amikor ugyanazon sorsolási héten több játékukon is telitalálatos született. Erre legutóbb 2018 22. hetében volt példa, előtte pedig 2000 31. hetében.

Emellett a korábbi években többször is előfordult, hogy egymást követő hetekben talált gazdára több játékuk főnyereménye.

2025 10. játékhetében az ötös és hatos lottón, valamint a Jokeren, a 9. játékhéten pedig a Skandináv lottón született telitalálatos.

2024-ben a 7. játékhéten a hatos lottón, a 8. héten az ötös lottón, a 9. héten a Skandináv lottón, a 10. játékhétben pedig a Jokeren vitték el a főnyereményt.

2023-ban a 27. héten az ötös lottón, a Skandináv lottón és a Jokeren, a 28. héten pedig a hatos lottón és a Skandináv lottón született telitalálatos.

Nem volt beavatkozás

A közösségi médiában terjedő vélekedésekkel kapcsolatban leszögezzük, hogy sorsolásaink hatóság által ellenőrzött körülmények között, közjegyző jelenlétében, hitelesített eszközökkel zajlanak; működésünk független szervek által is rendszeresen vizsgált. A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni, a nyertes számokat kizárólag a sorsolás eredménye dönti el, ami minden tekintetben, bármikor ellenőrizhető. A sorsolások tisztasága a Szerencsejáték Zrt. számára kiemelten fontos, erre mindig is különösen nagy hangsúlyt fektettünk

– zárták válaszukat.