„Ez a két díszfasz még mindig nem érti, mi történt” – üzente Majka Kocsis Máténak és Rákay Philipnek

Többi között Borbás Marcsit nevezte meg árulónak Kocsis Máté hosszú vasárnapi Facebook-posztjában, amiben elég sok mindenről ír, ami a Fidesz történelmi választási vereségét illeti. (A részleteket itt találja.)

Többi között rá, illetve Rákay Philipre reagált vasárnap délután Majka. Mint írta:

Ez a két díszfasz még mindig nem érti, mi történt. Máté!! Elmagyarázom. A korrupciós történeteket nem a baloldali sajtó építette. A korrupciós történeteket ti magatok építettétek fel. Mégpedig azokon az embereken keresztül, akik a pofánkba nyomták azt az átlagembernek egyébként elképzelhetetlen luxust, amit a túlárazott állami megrendelésekből, meg a közpénzek helytelen felhasználásával, megsápolásával kerestek. Ők azok, akik okozták a veszteteket. Nem a baloldali sajtó.

Ahogy egy kártyás barátom mondja:

»Minden lófasznak van vége!!«

Ne csodálkozzatok, ha a bicskanyitogató pofátlanságnak bicskanyitogatás a vége.

Elhiszem, hogy nehéz onnan visszajönni a valóságba, ahol ti voltatok, de vissza kell haver!! A Rákay haveroddal együtt tudomásul kell venni, hogy bizony annak a sok tönkretett életnek, a rengeteg szorongásban tartott embernek most lehetősége van számon kérni a felelősöket. Annak a végtelen mennyiségű ellopott pénznek pedig joga van visszavándorolni azokhoz az emberekhez, akik ezt befizették a közösbe azzal a céllal, hogy egy jobb Magyarországon élhessenek.

– írja Majka, majd így folytatja:

Philip! Ugye nem haragszol, ha az én Magyarországomban azt a rengeteg manit, amit az ország szépülésére adtam, nem egy 6 milliárdos, szétsikkasztott, förtelmes film formájában akarom viszontlátni? Tudom, neked jól jött, mikor Angliában a Royal Automobile Club-tagságot kellett befizetni, de én bevallom, jobban akartam egy bicikliutat Fót meg Újpest közt. (Főleg jól jönne most, mikor nincs jogsim.) Az a bajod, hogy számon fognak titeket kérni, ha valami mégsem úgy volt, ahogy ti mondjátok? Majd a bíróság eldönti. Nem kell izgulnod, minden zsír papíron, nem? És amúgy is, nézd a jó oldalát!

Megjelenhetsz majd a tárgyalásokon azokban a szép öltönyeidben, amiket a Guy Ritchie-filmekben látunk azokon a szereplőkön, akik a film végére vagy eldobják a kanalat, vagy a börtönben végzik.

Igazából filmsztárrá válhatsz.

Hiszen tudjuk, te ritka tehetség vagy, A Viva TV képernyője után felismerted, hogy nagyobb üzlet a politikában segget nyalni, mint a tévében műsorvezetőként bohóckodni.

Ezt én is tudom…

De én maradnék az utóbbinál.

Így nem kell izgulnom majd amiatt négy év múlva, hogy Gajdics Ottó, Bayer Zsolt, Dopeman vagy Jabber mennyire tudta meggyőzni az embereket.