Litvánia, Lettország és Észtország nem engedi át Robert Fico gépét Moszkvába

Litvánia, Lettország és Észtország nem engedi, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök május 9-én, a győzelem napjának éves ünnepségére légterükön keresztül utazzon Moszkvába – írja a The Kyiv Independent. Litvánia és Lettország döntéséről maga Fico számolt be április 18-i beszédében.

Másnap aztán Észtország is megerősítette döntését. Margus Tsahkna külügyminiszter szerint Tallinn nem engedélyezi légterének használatát a moszkvai parádéra tartó járatok számára, az ünnepség ugyanis az agresszor dicsőítésére irányul. A tárcavezető úgy véli, egyetlen országnak sem szabadna engedélyezni az észt légtér használatát az Oroszországgal való kapcsolatok megerősítésére, amíg tart az ukrajnai háború.

Bár a szlovák miniszterelnök egyik legfőbb szövetségese, a leköszönő Orbán Viktor 2025-ben nem vett részt a moszkvai eseményen, Fico ott volt – annak dacára, hogy több EU-s külpolitikai vezető is felszólított a bojkottra.

Mindenképpen találok majd másik útvonalat, ahogy tavaly is tettem, amikor Észtország akadályozott minket

– mondta a miniszterelnök.

Miről szól a győzelem napja?

Oroszországban a szovjet idők óta május 9-én ünneplik a győzelem napját, azaz a náci Németország felett aratott győzelmet és a második világháború európai végét. Az ünnepséghez katonai parádé és jelentős propagandisztikus tartalom is tartozik.

Az ukrajnai invázió 2022-es kirobbanása óta az ünnepségnek különösen nagy a jelentősége. Fico részvétele ezért komoly diplomáciai üzenettel bír.

Az EU jelenleg a huszadik szankciós csomag bevezetését tervezi, Juraj Blanár szlovák külügyminiszter ennek kapcsán már bejelentette: országa készen áll a vétózásra, hacsak Szlovákia nem kap biztosítékokat a Barátság vezetékre vonatkozóan. Eközben Orbán Viktor az utolsó pillanatig blokkolja az Ukrajnának szánt EU-s hitelt.