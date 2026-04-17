Fordított a Tisza Nyírbátorban, újraindulhat a fideszes Simon Miklós 18 éve jegelt büntetőügye

A tiszás Barna-Szabó Tímea nyerte a választást a nyírbátori központú, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 6. számú választókerületben a külföldi és átjelentkező választók szavazatainak összeszámolása után. Ezzel további egy mandátumot szerzett a leendő kormánypárt, miután pénteken Dombóváron és Pakson is megfordult az eredmény. Nyírbátorban a Tisza jelöltje végül bő két százalékot vert rá fideszes ellenfelére, ennek megfelelően –

péntek esti állás szerint – a Tisza 140, a Fidesz 53 mandátumra számíthat a következő Országgyűlésben.

A nyírbátori választókerület sorsa azért érdekes, mert itt volt képviselő a Fidesz színeiben az a Simon Miklós, aki ellen még a 2000-es évek elején indult nyomozás, később azonban az országgyűlési képviselői mandátumával járó mentelmi jogára tekintettel el tudta kerülni a felelősségre vonást.

Közmunkásokkal végeztették el a munkát, a pénzt zsebre tették

Simon még Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, a pénzt ki is fizették, ám a munkát valójában közmunkásokkal végeztették el. Az ügy vádlottjait annak idején jogerősen szabadságvesztésre ítélték, a fideszes országgyűlési képviselő viszont megúszta. Bár jogosulatlan gazdasági előny megszerzésével – mai nevén költségvetési csalással – gyanúsították, a Fideszre leadott szavazatoknak köszönhetően megszüntették ellene az eljárást.

Társai nem úszták meg: Nyírmihálydi polgármesterét, Nyisztor Ferencet jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette miatt – két évre felfüggesztve – tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, egy vállalkozó pedig 10 hónap letöltendő fogházbüntetést kapott. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott továbbá Simon beosztottjaként a polgármesteri hivatalban dolgozó pénzügyi előadó, valamint a nyírbogáti jegyző is.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hivatala Simon Miklós ügyéről korábban a 24.hu kérdésére azt írta: a képviselő jelenleg rendelkezik mentelmi joggal, de,

amennyiben megszűnik az országgyűlési képviselői mandátuma, és ezzel együtt megszűnik a mentelmi joga, a büntetőeljárást le lehet folytatni vele szemben.

Simon Miklóst 2014-ben – amikor a parlamenti képviselői mandátum és a polgármesteri poszt összeférhetetlen lett – a felesége, Rizsák Ildikó váltotta Nyírbogát élén. Rizsák emellett háziorvos, a helyi szociális intézmény vezetője, valamint az uniós pénzek elosztását végző térségi szervezet elnöke, amint arról bő egy éve beszámoltunk.