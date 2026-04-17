Fordított a Tisza Pakson, még egy mandátumot szerzett a leendő kormánypárt

Pakson megszámolták az átjelentkező és külföldi választók szavazatait, és rögtön meg is fordult az eredmény. A szavazatok száz százalékos feldolgozottsága mellett immár kijelenthető, hogy a paksi központú, Tolna megyei, 3. számú egyéni választókerületben a Tisza jelöltje, Cseh Tamás szerzett egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.

A Fidesz jelöltje, a korábban a paksi erőműért felelős államtitkár, Süli János 893 mandátummal elmaradva lett a második.

Felkészül Dombóvár és Nyírbátor

A dombóvári központú, Tolna megyei 2. számú egyéni választókerületben szintén lehet hasonlóra számítani. Ebben a szoros körzetben a szavazatok 99,11 százalékos feldolgozottsága mellett pénteken kora este a fideszes Csibi Krisztina vezetett tiszás kihívójával, Szijjártó Gáborral szemben.

A nyírbátori központú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 6. számú egyéni választókerületben egyelőre szintén a fideszes Simon Miklós vezet mindössze 174 szavazattal a Tisza jelöltjével, Barna-Szabó Tímeával szemben. Ha Simon az átjelentkező és külföldi szavazatok megszámolása után hátrányba kerülne ellenfeléve szemben, és a mandátum nem az öve lesz, akkor akár újra is indulhat a 18 éve jegelt büntetőügye, amelyet a mentelmi jogára hivatkozva függesztettek fel. Hogy ez bekövetkezik-e, az ügyészségen fog múlni.