Csányi: Meglepődve hallgatom azokat, akik egyetértenek a vagyonadóval

Én meglepődve hallgatom azokat, akik egyetértenek a vagyonadóval – mondta Csányi Sándor. Az RTL Híradó kérdésére az OTP elnöke, az ország második leggazdagabb embere azt mondta, elfogadja, ha emelkedik például a személyi jövedelemadója, de a vagyonadó koncepcióját nem érti.

A Tisza kormány tervéről – amely az egymilliárd forint feletti vagyont adóztatná egy százalékkal – azt mondta:

lehet úgy megállapítani egy vagyonadót, amit én is fairnek tartanék.

Bojár üdvözlendőnek tartja

Bojár Gábor milliárdos szerint ugyanakkor a vagyonadó a társadalmi igazságosság része. Mint mondta:

Lehet, hogy nagyon mazochista vagyok, de abszolút reálisnak és abszolút üdvözlendőnek tartom.

A jelenlegi adórendszer Bojár szerint igazságtalan, és a vagyonadó ennek valamiféle kompenzálása. „Nem kell ehhez baloldalinak lenni, ez az ember normál igazságérzetének megfelel”, fogalmazott.

A Tisza Pártnál azt közölték, még tárgyalnak a vagyonadó részleteiről.