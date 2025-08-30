Jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi – itt vannak a Tisza Párt vagyonadójának részletei

Magyar Péter pénteken ismertette a Tisza Párt adóprogramját, szombaton pedig a program egyik elemét, az 5 milliárd forint feletti vagyonok megadóztatásának részleteit fejtette ki a pártelnök.

Magyar azt írta, a vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjed majd,

beleértve a nagyértékű ingóságokat (jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi), ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyontárgyakat is.

A megfizetendő vagyonadó alapját az illetékmentes ajándékozási körben lévő közeli hozzátartozókkal együtt kell kiszámolni (házastárs, vagy a gyerekek nevére átíratással nem lehet majd kikerülni az adófizetést) – írja Magyar, aki hozzátette: évente kell önbevallást készíteni, amit a NAV kockázatfókuszú egyedi vizsgálatokkal rendszeresen ellenőriz majd.

Az előzetes becslések alapján a TISZA-kormány által bevezetendő vagyonadóból nagyságrendileg annyi bevétele lesz a költségvetésnek, mint amennyibe kétmillió honfitársunk személyi jövedelemadójának csökkentése kerül majd

– írta Magyar, aki szerint az 5 milliárd forint feletti vagyonok adóztatása nem büntetés lesz, „hanem egy működő és emberséges országban a társadalmi igazságosság és szolidaritás egyik jele.”