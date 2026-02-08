Nem tudták lemondani a bált, rászorulókat hívott meg gnocchizni a soproni Rotary Club

Százharminc rászorulót; magányos időseket, hajléktalanokat, fogyatékkal élőket látott pazar vacsorán vendégül a Rotary Club Sopron – minderről a Telex számolt be. A szervezet eredetileg a tagjainak szervezett bált, de a betegségekre hivatkozva túl sok lemondás érkezett az utolsó héten, illetve nem fogytak a 29 ezer forintos jegyek.

Amikor lemondták a rendezvényt, a szálloda arról tájékoztatta őket: a lemondási költség is százszázalékos, így inkább a rászorulók vendégül látása mellett döntöttek, minderről a soproni szociális ellátó Facebook-posztjában láthatók képek.

A költségeket a klub harminc tagja állta, köztük Varga Gábor elismert magyar jazz-zongorista és zeneszerző, aki a báli műsort is megtartotta. A vendégek kókuszos édesburgonya-krémleves és borjúraguleves után mandulás-spenótos gnocchit, harcsapaprikást, szalonnában sült, borsmártásos falusi csirkemellet, cordon bleu-t és burgundi marhasültet fogyasztottak.