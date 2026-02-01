Szegeden nagy port vert fel, hogy a belvárosban napok óta egy forgalmas utcában egy ponyvával letakart autó áll, amely alól semmi nem látszik ki – a jármű típusát és a rendszámát sem látni –, írja a delmagyar.hu.

Az eset jogilag nem egyértelmű: szabályos manőverről, engedélyezett közterület-használatról vagy a parkolási szabályok kijátszásáról van-e szó.

A megyei portálnak egy olvasó jelezte, hogy Szeged belvárosában, a Vitéz utca és a Szentháromság utca kereszteződésében lévő parkolózónában egy letakart autó parkol napok óta közterületen. Nem látszott a rendszám, nem volt ellenőrizhető a parkolójegy, mintha valaki tudatosan próbálná meg kijátszani a szabályokat. Az olvasó szerint ez felveti, hogy bárki, aki parkolni szeretne a belvárosban, egyszerűen csak bevonja ponyvával a kocsiját, és így mentesülhet a parkolási díj, illetve az esetleges bírság megfizetése alól.

A lap már egy másik esetben korábban utánajárt a dolognak, és kiderítette: a ponyva nem mentesít a parkolási díj megfizetése alól, és a rendszám szándékos eltakarása akár jogellenes is lehet. A közterületi parkolás díjfizetési kötelezettsége attól még nem szűnik meg, ha egy autót letakarnak, mert hosszabb ideig használaton kívül van. Csakhogy a delmagyar.hu a rendőrségtől most azt a tájékoztatást kapta, hogy a teljes egészében letakart kocsi esete nem szabálysértésként, hanem közterület-használati kérdésként értelmezhető. Ez azt jelenti, hogy a hatóság értelmezése szerint ez az eset épp olyan, mintha valaki egy nagy méretű tárgyat helyezne el közterületen. Ebben az értelmezésben tehát a ponyvával letakart autó nem pusztán jármű, hanem olyan nagy méretű tárgy, ami közterületet foglal el.

A portál szerint mindez további kérdéseket vet fel. Ha a letakarás közterület-használatot jelent, akkor

ki és hogyan ellenőrzi a parkolási díj megfizetését,

ki intézkedhet,

illetve milyen szankcióra számíthat, aki napokig ponyvával takarva tárolja a kocsiját a belvárosban.

A lap írásbeli kérdéseket tett fel a szegedi városházának, egyelőre az önkormányzat válaszait várják.