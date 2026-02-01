dr. raátz juditkeresztnevekkeresztnévkósa lajos
Belföld

1971-ben is léteztek már olyan nevek, amiket Kósáék most kiiktatnak – a Nyelvtudományi Kutatóközpont távozó nyelvésze nem érti, mire fel ez az őrült nagy felbolydulás

Róka László / MTVA / MTI
admin Vaskor Máté
2026. 02. 01. 07:01
Róka László / MTVA / MTI
Az kérelmezzen nevet a jövőben, aki talál ősmagyar nevet az Árpád-kori személynévtárban, mert csak az fog biztosan átmenni, mondta a 24.hu-nak dr. Raátz Judit. A Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvésze inkább elment nyugdíjba, mert nem tetszett neki az új rendszer, amely szerinte teljesen ellehetetleníti a névkérelmezést.

Az 1971-ben kiadott Magyar utónévkönyvben is szerepelt már több olyan név, melyeket a Kósa Lajos vezette Utónév-engedélyezési Bizottság nagy valószínűséggel kihúzott a jegyzékből, így például a fideszes politikus által gyakran emlegetett Kandida és Orália neveket sem a mai szülők kérelmezték, hanem azok már 55 évvel ezelőtt is léteztek, mondta a 24.hu megkeresésére dr. Raátz Judit, a Nyelvtudományi Kutatóközpont korábbi főmunkatársa.

A szakértő tavaly októberig nyelvészként aktívan részt vett a beérkezett névkérelmek elbírálásában, de a két hónappal korábban indult új rendszer miatt nyugdíjba vonult, mert nem értett azzal egyet.

2025 nyara óta a Kulturális és Innovációs Minisztérium, személyesen Hankó Balázs felel az utónévjegyzékért, a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak pedig elvették a hatáskörét, már csak véleményezhetnek.

Máthé Zoltán / MTI Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő az utónév szakértői bizottság ülése utáni sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. október 13-án.

Megismertem a szabálykeretet, egyértelművé vált, hogy mi a céljuk, és ha egy kicsit is indokolható volt, élből utasítottam el sok kérelmet, mert tisztában voltam vele, hogy én hiába javaslom a neveket, a bizottság úgysem fogja elfogadni azokat

– beszélt az előzményekről Raátz Judit. Szerinte ennek köszönhető, hogy míg korábban évente akár 60-70 új nevet is elfogadtak, most a 281 javaslatból mindössze 7-et küldött tovább Kósáéknak a kutatóközpont, és abból végül csak egy nevet, a Vinkát fogadták el.

A nyelvész szerint ilyen szintű szigor soha nem volt Magyarországon, és kézenfekvő megnézni, hogy milyen nevek szerepeltek az 1971-es, első Magyar utónévkönyvben.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„De szép kis szőrös” – ezen a Csupasz pisztoly-kvízen mindenki elhasal
Hiába keres egyre többet Orbán Viktor, a megtakarításai folyamatosan apadnak
Szinte havonta jár Orbánhoz az elítélt boszniai elnök
Eltűnt egy 23 éves dunabogdányi fiatal
vagyonnyilatkozatok 2026
Ki lett gazdagabb, ki lett szegényebb? Így változott a vezető politikusok vagyona 2025-ben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik