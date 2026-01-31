orbán viktorhatvandpkdigitális polgári körök
A következő élő közvetítés része Orbán Viktor a cigányságnak: Olyan sorsotok lesz, amit választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok

Orbán szerint ugyanazt gondolják Münchenben vagy Barcelonában, mint a DPK-gyűlésen

Mohos Márton / 24.hu
2026. 01. 31. 13:10
Orbán szerint az idő az ő oldalukon van, mert ha Münchenben lenne vagy Barcelonában, és találkozna az ottani emberekkel, akkor azok az emberek pontosan azt gondolják, mint a DPK-gyűlésen lévők:

nem akarnak háborút.

Miért tűrik, tette fel a kérdést a miniszterelnök, aki szerint van egy trükk, amivel átverik az európai embereket: azt állítják az európai vezetők a szavazóiknak, hogy nekik egy fillérjükbe sem fog kerülni a háború.

Soha a büdös életben nem fogják tudni legyőzni az oroszokat a frontvonalon – állítja Orbán, aki azt kérte az emberektől, hogy legyenek észnél.

