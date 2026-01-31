digitális polgári körökdpkhatvanorbán viktor
A következő élő közvetítés része Orbán Viktor a cigányságnak: Olyan sorsotok lesz, amit választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok

Orbán: Nem akarok úgy járni, mint a János

Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán.
24.hu
2026. 01. 31. 13:29
Választás előtt a legrosszabb kormányalakításról beszélni a miniszterelnök szerint:

először ejtsük el a medvét, utána tárgyalunk a szűccsel.

Orbánnak van egy elgondolása arról, mi vár ránk. Az életfelfogásuk szerint a középpontban a család áll, ezért a politikájuknak is ez a központi eleme.

Nem akarok úgy járni, mint a János, hogy felkavarom itt a zaccot

– mondta a férfiaknak üzenve a miniszterelnök, miután azt mondta: valójában a családokat a nők tartják egyben, és ezért az édesanyákat kell a leginkább segíteni.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor a cigányságnak: Olyan sorsotok lesz, amit választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok
