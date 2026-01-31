orbán viktorhatvandpkdigitális polgári körök
A következő élő közvetítés része Orbán Viktor a cigányságnak: Olyan sorsotok lesz, amit választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok

Minden fel van keverve, mint a zacc

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 01. 31. 12:29
Orbán biztos abban, hógy jó úton járunk, a jövő az elektromobilitásé, bár megjegyezte, hogy ő elektromos autóba se ülne, mert még a sebváltó is hiányzik neki.

A magyarországi cigányság ügyével kapcsolatban azt mondta:

minden föl van keverve, mint a zacc, ilyenkor nem kell inni belőle, meg kell várni, míg leülepszik.

Mi teremtünk munkahelyet, csak arra kérünk titeket, hogy vegyétek fel a munkát – üzente a miniszterelnök, majd azzal folytatta, hogy arra kéri a cigány családokat, hogy küldjék el a gyerekeiket iskolába. Szerinte nagyon sok cigány család élt ezekkel a lehetőségekkel.

Vissza a közvetítéshez

ORBÁN VIKTOR
Orbán Viktor a cigányságnak: Olyan sorsotok lesz, amit választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok
