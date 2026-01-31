Minden fel van keverve, mint a zacc

Orbán biztos abban, hógy jó úton járunk, a jövő az elektromobilitásé, bár megjegyezte, hogy ő elektromos autóba se ülne, mert még a sebváltó is hiányzik neki.

A magyarországi cigányság ügyével kapcsolatban azt mondta:

minden föl van keverve, mint a zacc, ilyenkor nem kell inni belőle, meg kell várni, míg leülepszik.

Mi teremtünk munkahelyet, csak arra kérünk titeket, hogy vegyétek fel a munkát – üzente a miniszterelnök, majd azzal folytatta, hogy arra kéri a cigány családokat, hogy küldjék el a gyerekeiket iskolába. Szerinte nagyon sok cigány család élt ezekkel a lehetőségekkel.