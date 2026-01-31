Jönnek a kérdések

Az első kérdező azt szerette volna megtudni, hogy a kormány tud-e segíteni abban, hogy az autógyárban dolgozóknak biztosabb jövője legyen, a második kérdező 11 év kormányhivatali munkája alapján azt mondta:

a magyarországi cigányság nem segélyekért jár a foglalkoztatási osztályokra.

Hanem segítségért, amit megkap, és rengeteg hátrányos helyzetű embert tudtak elhelyezni, fogalmazott. Azt kérdezte: mik a kormány tervei a cigány-magyar együttélés helyzetének javításában?

Orbán az autóiparra vonatkozó kérdésre azt felelte, szerinte az autóiparban dolgozóknak nem kell aggódni, mert a cégek a rosszul teljesítő gyárakat zárják be, a magyar gyárak pedig jól teljesítenek, mert a magyar munkások pedig jól dolgoznak.