Így zajlottak a tárgyalások az ukrán és az orosz elnökkel

Nem lehet egy ekkora országot beengedni, mert abból baj lesz, ezért szerződés, együttműködés kell, amit lehet módosítani – vélekedett Orbán az ukrán uniós tagságról. A miniszterelnök újra elmondta azt is, hogy miként zajlottak a tárgyalásai Zelenszkij ukrán és Putyin orosz elnökkel.

Orbán elmondta az ukrán elnöknek, hogy szerinte ő bajban van, az idő nem az ő oldalán van, és azért ment, hogy ha engedi, akkor segít neki, mesélte a miniszterelnök.

Azt nem mondom, hogy kinevetett, ketten voltunk a teremben, azért vigyázni kell ilyenkor, de nyersen elutasító volt, azt mondta, hogy félreértem a helyzetet.

Zelenszkij azt mondta neki elmondása szerint, hogy ők le fogják győzni az oroszokat.