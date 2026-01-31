Így zajlottak a tárgyalások az ukrán és az orosz elnökkel

digitális polgári körökorbán viktorhatvandpk
2026. 01. 31.
Nem lehet egy ekkora országot beengedni, mert abból baj lesz, ezért szerződés, együttműködés kell, amit lehet módosítani – vélekedett Orbán az ukrán uniós tagságról. A miniszterelnök újra elmondta azt is, hogy miként zajlottak a tárgyalásai Zelenszkij ukrán és Putyin orosz elnökkel.

Orbán elmondta az ukrán elnöknek, hogy szerinte ő bajban van, az idő nem az ő oldalán van, és azért ment, hogy ha engedi, akkor segít neki, mesélte a miniszterelnök.

Azt nem mondom, hogy kinevetett, ketten voltunk a teremben, azért vigyázni kell ilyenkor, de nyersen elutasító volt, azt mondta, hogy félreértem a helyzetet.

Zelenszkij azt mondta neki elmondása szerint, hogy ők le fogják győzni az oroszokat.

