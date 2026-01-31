A mi közös életünknek a mérlege a Fidesz oldaláról kiváló, kaptunk három képviselőt, akik most is jó eséllyel indulnak – jelezte a miniszterelnök. Arról, hogy a helyiek is jól jártak-e, azt mondta, a hatvaniaknak megemlíti, hogy bár sok vita van az egészségügyről, a Fidesz-kormány alatt 91 vidéki kórházat újítottak fel, az egyik a hatvani kórház.
A közös élet mérlege kiváló
Mohos Márton / 24.hu
