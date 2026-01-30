Veszélyes vegyi anyagok a magyar almákban is

Az 59 vizsgált almaminta 85 százalékában többféle növényvédőszer-maradványt mutatott ki egy friss felmérés – írja a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ). A Pesticide Action Network Europe és 13 partnerszervezete által közzétett vizsgálat, mely 12 uniós tagállamot – közte Magyarországra is – magába foglal, megállapította, hogy a hagyományos termesztésből származó európai almák szinte mindegyike tartalmaz szermaradványokat.

PFAS-peszticidet, neurotoxikus, hormonrendszert károsító rovarölőszert és neurotoxikus növényvédőszereket is találtak az almákban – utóbbit a haza almák 60 százalékában tudták kimutatni. Bár a jogszabály előírja, az Európai Unió a mai napig nem vizsgálja a többféle „növényvédőszer” együttes jelenlétéből eredő kitettség toxicitását. Ha a vizsgált almák feldolgozva, bébiételként kerülnének forgalomba, nem felelnének meg az előírásoknak – figyelmeztet az MTVSZ.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) már 20 évvel ezelőtt azzal bízták meg, hogy dolgozzon ki módszertant a peszticid-koktélhatások szabályozására, de a mai napig nem tesz eleget ennek a jogi kötelezettségének

– mondta Simon Gergely, a Pesticide Action Network Europe vegyianyag-szakértője.

Mindeközben egyre több tudományos bizonyíték utal arra, hogy az élelmiszereken keresztüli peszticid-kitettség felelős lehet a meddőségért, és feltehetően egyes daganatos megbetegedésekért is.