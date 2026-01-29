lázár jánoscigányromamagyar péter
A Tisza Párt hangosbemondón fogja játszani Lázár WC-takarító cigányokról szóló szavait országszerte

2026. 01. 29. 07:34
Lázár János balatonalmádi megszólalása széles körű felháborodást keltett a romák és nem romák körében is.

Magyar Péter közölte, hogy a Tisza Párt 1000 kistelepülésre fogja eljuttatni hangosbemondón és szórólapokon Lázár János „szaros MÁV-mosdókat takarító cigányokról” szóló szavait. A pártelnök szerint ugyanis a közlekedési miniszter hírhedt megszólalása azt mutatja, hogy mit gondol Orbán Viktor és a Fidesz a romákról.

Az építési és közlekedési miniszter múlt hét csütörtökön a balatonalmádi lakossági fórumán azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”

A miniszter mondatai nagy tiltakozást váltottak ki a roma közéletben, közösségben is. Többek között a korábban a kormánypárt mellett kiálló Kis Grófo is „felháborodásának és értetlenségének” adott hangot.

Lázár János a felháborodás hatására szombaton a kaposvári DPK-gyűlésen kért bocsánatot először.

A közlekedési miniszter WC-takarító cigányokról szóló szavainak lehetséges utóéletét Mikecz Dániellel, az ELTE Társadalomkutató Központ főmunktársával elemeztük. A politológus szerint a Fidesz érzékelte a Lázár szavaiban rejlő veszélyt, de hosszabb távon kell napirenden maradnia a megszólalásnak ahhoz, hogy a kormánypárt támogatottsága érdemben roncsolódjon a romák körében.

