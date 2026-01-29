Hétszer szúrták szíven és gyomron a Pacsán meggyilkolt német férfit, az áldozat felesége lélegeztetőgépen van

Elszámolási vita állhat annak a brutális vérfürdőnek a hátterében, ami szerda délben történt Pacsán. – tudta meg a 24.hu. Értesüléseink szerint a brutális bűncselekménnyel gyanúsított 62 éves W. M. Willi a ház felújítási munkálataiban segített a német művész házaspárnak, és feltehetően anyagi jellegű vita miatt szurkálta meg többször is az áldozatait.

Szerdán nem sokkal délután kaptak bejelentést a rendőrök arról, hogy leszúrtak egy hazánkban élő német házaspárt Pacsán. A 66 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt, míg a 70 éves feleségét életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel vitték kórházba.

A 24.hu értesülései szerint a Rajna-vidék-Pfalz tartományból származik az a 62 éves férfi, aki ellen hajtóvadászatot indított a rendőrség a gyilkosság után. Ahogy arról elsőként beszámoltunk, a Landau in der Pfalz nevű településen született német állampolgárságú férfit csütörtök hajnalra virradó éjszaka fogták el.

A férj meghalt a felesége életveszélyben

Sznopek Veronika, a Zalaegerszegi Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunk megkeresésére újabb részleteket közölt a sokkoló bűncselekménnyel kapcsolatban.