Orbán Viktor a Dankó Rádió hallgatásával kezeli Lázár cigányozását

Orbán Viktor a fekete miniszterelnöki kocsijába való beszállás közben megosztotta, hogy csak akkor hallgat zenét utazás közben, ha egyedül vezet, állítása szerint ilyenkor a Dankó Rádió megy nála. Az erről szóló rövid videóban hallható, hogy éppen A nézését meg a járását című dal szól a rádióból, miközben ő arról beszél, hogy a Dankón nem csak nóta van, hanem „ott van a magyar zene”. Mint mondja, a világban elszaporodott „gépzenék” idegesítik. A Dankó Rádión egyébként régi táncdalok, népi és cigány nóták is szoktak szólni.

Orbán a videóval feltehetően Lázár János hírhedt balatonalmádi beszédének utóhatását próbálja kezelni. A közlekedési miniszter a múlt csütörtöki lakossági fórumán arról beszélt, hogy a szaros MÁV-mosdók takarítását a magyar választók nem vállalják, és mivel migránsok nincsenek, ezért fel kell tárni az ország belső tartalékát, a cigányságot.

A Tisza Párt bejelentette, hogy 1000 kistelepülésre fogja eljuttatni hangosbemondón és szórólapokon Lázár János MÁV-mosdókat takarító cigányokról szóló szavait. Magyar Péter szerint ugyanis a közlekedési miniszter hírhedt megszólalása azt mutatja, hogy mit gondol Orbán Viktor és a Fidesz a romákról.

A közlekedési miniszter balatonalmádi megszólalásának lehetséges utóéletét Mikecz Dániellel, az ELTE Társadalomkutató Központ főmunkatársával elemeztük. Mint írtuk, a Fidesz érzékelte a Lázár szavaiban rejlő veszélyt, de hosszabb távon kell napirenden maradnia a megszólalásnak ahhoz, hogy a kormánypárt támogatottsága érdemben roncsolódjon a romák körében.