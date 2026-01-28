Előfordult, hogy még a köztisztviselőknek járó pénzjutalmat is saját a politikusainak adta a Fidesz a Pokorni-időszakban a Hegyvidéken – írja Facebook-bejegyzésében Kovács Gergely, a kerület kutyapártos polgármestere.

A XII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete minden évben a Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemrendet adományozza valamely dolgozójának, aki lehet köztisztviselő, közalkalmazott vagy munkavállaló. Az érdemrend pénzjutalommal jár együtt, amit Kovácsék megemeltek a testületi ülésen.

Ezen a ponton kezdte el magyarázni a helyi Fidesz képviseletében Fonti Krisztina, hogy biztos azért csak két év munkaviszony a feltétele az érdemrendnek (ami eddig is így volt), mert valamiféle haveroknak szeretnénk adni ezt a jutalmat. Persze érdekesek lehetnek Fonti képviselő asszony „képzelt barátai” is, de akkor már megnéztük, hogy kik kaptak ilyen elismerést a vele járó fél milliós pénzjutalommal együtt az elmúlt években és lám, Fonti Krisztina kapott 2020-ban

– írja Kovács Gergely.

A polgármester szerint ezzel két probléma van:

Fonti Krisztina akkori alpolgármester nem kaphatott volna ilyet, hiszen a törvények értelmében nem számít se köztisztviselőnek, se közalkalmazottnak, se munkavállalónak; valamint „nem biztos, hogy a legszebb dolog, hogy az amúgy sem jól kereső köztisztviselők helyett még ezt a kis jutalmat is az egyébként magas fizetésű alpolgármesternek adták”.

„De hát a Fidesz az Fidesz” – zárja bejegyzését Kovács.