A Szuverenitásvédelmi Hivatal 1,3 milliárddal szállhat be a kampányba

December 11-én újabb, nettó 1,32 milliárd forint keretértékű szerződést kötött a Szuverenitásvédelmi Hivatal Balásy Gyula cégeivel – írta Hvg.hu.

A beszerzést ezúttal is a Rogán Antal tárcája alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) bonyolította, a megbízást pedig a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. kapta.

A „komplex kommunikációs ügynökségi, gyártási és médiaügynökségi feladatokra” szóló keret 2027. január 31-ig él azzal a kitétellel, hogy az egyedi megrendelőkben meghatározott legkésőbbi teljesítési határidő 2026. december 31. lehet, így vélhetően az idei kommunikációs keretről van szó.

A nettó 1 milliárd 320 millió forintos összegből nettó 396 millió forint opció, tehát nettó 924 millió forintot a Szuverenitásvédelmi Hivatal biztosan elkölt Balásyéknál.

A G7.hu korábbi összegzése szerint a 2024 februárjában létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal alig több mint másfél év alatt több mint 2 milliárd forintot költött kommunikációra a Balásy-cégeknél.