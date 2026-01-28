Nagy kiterjedésű olajszennyeződés jelent meg a Rákos-patakon, és már a Dunát is elérte

Szerda reggel nagy kiterjedésű olajfoltot észleltek a Rákos-patak kerületi szakaszán, a probléma pedig olyannyira jelentős, hogy a szennyeződést már a Dunában is észlelték.

Az esetről elsőként a Hír13 XIII. kerületi hírportál számolt be, ők azt írták, hogy az eddigi ismeretek szerint a szennyezés forrása a patak feljebbi, zuglói szakaszán lehet, ahol a Katasztrófavédelem már ki is ment a helyszínre. Ez támasztja alá Rózsa András zuglói polgármester posztja is, aki megerősítette, hogy a katasztrófavédelem már terepen van. Rózsa a posztjában motorolaj szivárgásáról ír, amit a Mogyoródi út magasságában fedeztek fel, az eddig rendelkezésre álló információi szerint a szennyeződés a csatornarendszerből jut a patakba.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A polgáemster közölte, hogy a rendőrség, a Zuglói Önkormányzati Rendészet, valamint a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársai átvizsgálták a környéket, többek között a Késmárk utcai telephelyeket, műhelyeket és a benzinkutat is, de ezeknél nem találtak szivárgásra utaló nyomot – ellenben a Dunai Vízirendészet tájékoztatása szerint az olajfoltokat már a Dunában is észlelték.

Elfogadhatatlannak tartom, hogy a Rákos-patak újra és újra ilyen mértékű környezetszennyezés áldozata legyen. Zugló részéről minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy a szennyezés forrását feltárják, és a felelősöket azonosítsák

– jelentetteki a polgármester, ígérve egyúttal, hogy amint lezárul a Fővárosi Csatornázási Művek vizsgálata, tájékoztatja a lakosságot az eredményekről.