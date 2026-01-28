A MÁV megindokolta, miért adja el potom áron a Vay-kastélyt

Úgy tűnik, egy újabb kastélyhoz jut egy újabb csókos, ismét potom áron

– írta pár napja Hadházy Ákos arról, hogy a MÁV elárverezi a korábban Volán-üdülőjeként használt Vay-kastélyt. A Borsod megyei Dubicsányban található ezer négyzetméteres, 15 szobás épülethez két és fél hektáros őspark is tartozik.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő e-árverésén a licit 279,4 millió forintról indul.

A MÁV azzal indokolta az eladást, hogy az épület lerobbant, egy bérlőnek sem kell, és a fenntartása csak viszi a pénzt.

A Telex kérdésére a társaság közölte, az épület hosszabb ideje használaton kívül van, műszaki állapota mára olyannyira leromlott, hogy azt már bérleményként sem tudják hasznosítani. Hozzátették: az érdeklődők megtekintés után minden alkalommal elálltak a bérlési szándékuktól.

Hadházy eredetileg az eladás módját kifogásolta, mert az ingatlanárverést december 31-én hirdették meg úgy, hogy január 6-án és január 13-án egy-egy óra állt rendelkezésre a megtekintésre. Hadházy szerint nyilván kell költeni az ingatlanra, de „azért egy pesti luxuslakás (vagy egy letkési minibölcsőde) árából elfogadható állapotú, bástyás barokk kastélyt kaphat valamelyik NER-es vitéz”.