- 444: Orbán Áron, a miniszterelnök öccse egy oroszokhoz bekötött kémmel csinált volna fegyverbizniszt
- Hadházy: Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg Orbán
- A Fidesz érzékelte a veszélyt, ami Lázár János cigányokról szóló szavaiban rejlik
- Jakab Péter összefogott volna a Tiszával is, de Magyar Péter egy röhögő emojival válaszolt
- Tisza: 😂😂😂
- Hiller István újraindul, a Tiszán túli baloldaliakat célozza meg a választáson
- A Kétfarkú elindul a választáson, de arra kéri a szavazókat, egyéniben ne őket támogassák
- Egybehangzó sajtóértesülések szerint az MSZP nem indul a választáson
- A körözött volt lengyel igazságügyi miniszter Magyar Péternek: Nem én vagyok a probléma, hanem az olyan emberek, mint ön és Donald Tusk
- Szijjártóék közölték az ukrán nagykövettel, hogy nem tűrik, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba
- Fico–Magyar csörte: a szlovák kormányfő szerint képtelenségeket terjeszt a Tisza elnöke
- Népszava: Vlagyimir Putyin már szinte minden EU-tagállamnak olcsóbban méri a gázt, mint Magyarországnak
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.27.
Jakab Péter megalapítja a Nép Pártján Mozgalmat Tiszaújvárosban 2022. augusztus 20-án.
