Jakab Péter összefogott volna a Tiszával is, de Magyar Péter egy röhögő emojival válaszolt

Jakab Péter a Telexnek azzal indokolta, hogy a DK egyéni képviselőjelöltjeként indul Miskolcon a választáson, hogy Magyar Péter nemet mondott az összefogásra, Dobrev Klára viszont igent. Szerinte az ideális összefogás a Tiszától a DK-ig terjed, az pedig nem rendszerváltás, ha a Fidesz után egy másik párt szerez kétharmados többséget, hanem csak rezsimváltás.

Jakab 2020-2022 között a Jobbik elnöke volt, jelenleg A Nép Pártján nevű formáció vezetője. Úgy gondolja, van egy adóssága a fideszes jelölttel, Csöbör Katalinnal szemben, aki ellen 2018-ban 127 szavazatnyi különbséggel szenvedett vereséget a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es választókerületben. Ő és a DK úgy látja, hogy összegfogással megfordítható a Fidesz és az ellenzék közötti állás Miskolcon, így

várják a Tisza Párt és az ismeretlen tiszás katona bejelentését is, hogy visszalép, és nem osztja meg az ellenzéki szavazatokat.

A friss DK-s jelölt meglátása szerint a Tisza Párt szimpatizánsai sem értik azt, hogy miért indítanak rá egy jelöltet az amúgy könnyen nyerhető választókerületben. Úgy véli, nem a jelölő pártjának a támogatottsága a lényeg, hanem az, hogy ő tudja legyőzni a Fidesz jelöltjét Miskolcon.

Jakab Péter azt mondta, hogy az OEVK-ban induló tiszás jelöltet, Juhász Rolandot nem igazán ismerik az emberek. Szerinte nem lehet tudni, hogy Juhász mit gondol a miskolci járatseriff-rendszerről, a közétkeztetésről, a közbiztonság helyzetéről vagy az egészségügyről.

Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam. Nem túl államférfiúi viselkedés, de az nevet, aki utoljára nevet

– mondta a politikus arra a kérdésre, hogy mit fog mondani akkor, ha a rá leadott szavazatok miatt veszít a Tisza a választókörzetben.